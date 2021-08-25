ليبيا الان

ناصر القايد: قد توجد قوات تركية بـ«الوطية» لكن ليس فيها إرهابيون

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مدير التوجيه المعنوي بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية  “ناصر القايد” أن ما يشاع حول وجود إرهابيين في قاعدة الوطية «فبركة إعلامية».

وادعى «القايد»، في تصريح لقناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني والتي تبث من تركيا والذراع الإعلامي للإخوان المسلمين في ليبيا: «أن قاعدة الوطية تخضع للسيطرة الكاملة لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الليبي،  ولديها أمر خاص بها وقد تتواجد فيها قوات تركية، ولكن جميعها تحت سيطرة رئاسة الأركان بالكامل وسيطرة آمر القاعدة المكلف بهذه الأمور ولاتوجد مثل هذه القوة»، حسب قوله.

وواصل مزاعمه قائلا: أن تونس تريد أن تلقي بما يحدث فيها من مشاكل على ليبيا وهذا أمر مرفوض جدًّا، وأن المزاعم حول وجود إرهابيين بالقاعدة اتهامات باطلة لا وجود لها.

واختتم ادعائه قائلا: «أن هناك قوة خاصة بمكافحة الإرهاب خصوصًا في الغرب الليبي وهي مكلفة بمحاربة الإرهاب وهي لم تعلن عن دخول أو خروج أي قوة من تونس أو من غيرها،  خاصة وأن الحديث يدور عن قوة كبيرة حوالي مائة شخص ليس بالسهل،  وهذه فبركة إعلامية ولايوجد مثل هذا الكلام أبدًا».

 

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم هم الارهابيين يا كلاب الاتراك الانجاس انتم ارهابيين مسؤولين على قتل ربع مليون ليبي مسلم وتعذيب الالاف يا ارهابيين يا خوارج يا كلاب النيتو والاتراك الانجاس يا همج يا حشرات

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  • فيها ارهابيين الأقمار الصناعية موثقة التحركات التركية و نقل السوريين ،،، توا يا كلاب تقولو تحت وزارة الدفاع ،،هادي تحت القوات التركية وهي خط أحمر عليكم ،،،، بالله إلى جميع الكتائب هدو عليها دير موقف ينكتبلكم في التاريخ

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  • ما تقوله أنت هو الفبركه الاعلاميه بعينها لأن تركيا داعمه للإرهاب والارهابيين تدرب فيهم تركيا في جزء من تراب سوريا وتبعث بهم لدعم عملاءها من الشواذ الليبيين في الغرب الليبي والوطيه بالكامل وجزء كبيره من امعيتيقه محرم علي الليبيين دخوله أو الاقتراب منه فعلي من تكذبوا أنت ووزير داخليه حكومه العماله التي عينها أردوغان والإخوان بتواطؤ من أستيفاني مندوبة الدول الاستعمارية للدعم في ليبيا فعملها وعمل ليون من قبلها لا يوحي بانهما مندوبوا الأمم المتحدة بل يوحي بأنهما مندوبي المستعمر القديم

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