ناصر القايد: قد توجد قوات تركية بـ«الوطية» لكن ليس فيها إرهابيون

زعم مدير التوجيه المعنوي بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية “ناصر القايد” أن ما يشاع حول وجود إرهابيين في قاعدة الوطية «فبركة إعلامية».

وادعى «القايد»، في تصريح لقناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني والتي تبث من تركيا والذراع الإعلامي للإخوان المسلمين في ليبيا: «أن قاعدة الوطية تخضع للسيطرة الكاملة لوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الليبي، ولديها أمر خاص بها وقد تتواجد فيها قوات تركية، ولكن جميعها تحت سيطرة رئاسة الأركان بالكامل وسيطرة آمر القاعدة المكلف بهذه الأمور ولاتوجد مثل هذه القوة»، حسب قوله.

وواصل مزاعمه قائلا: أن تونس تريد أن تلقي بما يحدث فيها من مشاكل على ليبيا وهذا أمر مرفوض جدًّا، وأن المزاعم حول وجود إرهابيين بالقاعدة اتهامات باطلة لا وجود لها.

واختتم ادعائه قائلا: «أن هناك قوة خاصة بمكافحة الإرهاب خصوصًا في الغرب الليبي وهي مكلفة بمحاربة الإرهاب وهي لم تعلن عن دخول أو خروج أي قوة من تونس أو من غيرها، خاصة وأن الحديث يدور عن قوة كبيرة حوالي مائة شخص ليس بالسهل، وهذه فبركة إعلامية ولايوجد مثل هذا الكلام أبدًا».