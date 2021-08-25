جنائي الجفرة يفك طلاسم الجثث المرمية بوادي زمام جنوب سوكنة

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كشف قسم البحث الجنائي الجفرة عن ضبط الجناة المتورطين في قضية الجثث التي عثر عليها الأيام الماضية في المنطقة الصحراوية الواقعة على بعد 90 كيلو عن مدينة سوكنة باتجاه مدينة الشويرف.

وأوضح القسم أنه تم فتح محضر بالخصوص حيث باشر أعضاء القسم التحريات والتي أسفرت عن معرفة الجناة وضبطهم وهم 5 أشخاص من الجنسية الليبية.

وذكر قسم البحث الجنائي الجفرة أن الجناة قاموا بتهريب 20 شخص من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة سوكنة إلى مدينة الشويرف عندها تعرضوا لحادث انقلاب المركبة التي كانوا علي متنها.

وأفاد القسم أن الحادث أسفر عن وفاة مهاجرين من الجنسية المصرية عندها قام السائق بترك الركاب بالصحراء والرجوع إلى مدينة سوكنة على متن نفس المركبة.

وأشار قسم البحث الجنائي الجفرة إلى أنه بعد ذلك حضر إلى نفس المكان سائق آخر تم إرساله من قبل أحد المهربين والذي بدوره وجد 12 شخصًا فقط أما البقية تعمقوا داخل الصحراء بحثا عن الطريق ما أدى إلى وفاتهم عطشا تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان الهلال الأحمر فرع هون، كشف الجمعة الماضية العثور على جثث مرمية في وادي زمام بجنوب سوكنة تعود أغلبها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية.

وأوضح، المكتب الإعلام لفرع الهلال الأحمر هون، أنه عُثر على 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم.

وبيّن، أن الجثث جرى العثور عليها على مسافة 90 كم عن مدينة سوكنة، حيث تحرت الجهات الأمنية عن الجثث وقام فريق الطواري بالفرع بانتشالهم لإيصالهم إلى ثلاجات الموتى، مؤكدًا أن الجثامين ستحال إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم.