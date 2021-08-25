رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ قرارا "موجعا" للمنتخب المصري

اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، قرارا يتعلق بمشاركة اللاعبين من الدول المصنفة في القائمة الحمراء لكورونا، مع منتخبات بلادهم الوطنية.

ووفق قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتوجب على اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة “كوفيد-19″، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي: “قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية والتي تلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل”، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

ومؤخرا، رفض نادي ليفربول الإنجليزي السماح للاعبه محمد صلاح بالانضمام لصفوف المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى خطابا رسميا من ليفربول “يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل”، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

بينما كشف موقع “ليفربول إيكو”، أن “الريدز” راسل الاتحاد المصري، معربا عن موافقته على خوض صلاح المباراة الثانية ضد الغابون غير الواردة على اللائحة الحمراء.

ويستهل المنتخب المصري معسكره الإعدادي للتصفيات السبت المقبل، في مجموعة تضم ليبيا والغابون وأنغولا.

وكان ليفربول قد رفض تحرير صلاح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في ألعاب طوكيو الصيفية الأخيرة، والتي بلغ فيها منتخب “الفراعنة” الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام البرازيل التي أحرزت اللقب لاحقا.