تأكيدًا لما انفردت به «الساعة24».. عمر أمراجع يجتمع مع «الحصان» بالشويرف

تأكيدًا على ما انفردت به «الساعة 24» حول الاتفاق المشترك حول تأمين طريق النهر، جرى لقاء جمع العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، في منطقة الشويرف.

وكانت صحيفة «الساعة24» قد حصلت على صورة الخطاب، الذي وجهه العقيد ممر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، وذلك لتأمين حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب.

فيما نفى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، ما تناقلته وسائل إعلام عن توجيه آمر اللواء «طارق بن زياد المعزز»، خطابا إلى القيادة العامة بشأن الموافقة على تشكيل قوة مشتركة مع اللواء «166 مصراتة» لتأمين الطريق بين الشويرف والسدادة المعروفة بـ«طريق النهر».

واعتبر المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، ورصدته “الساعة 24” أن هذه الأنباء تأتي في إطار التضليل والكذب الإعلامي الذي تعمل عليه العصابات الإرهابية بنشر وثائق ومستندات مزورة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات التابعة لها.

وأكد الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي، أن الغرض من ذلك نشر الفتنة وتأجيج خطاب الكراهية وتعميق الهوة بين الأطراف الليبية، وخلط الأوراق قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح المسماري، أن الوثيقة المتداولة مزورة، مردفا: “نلفت عناية المواطنين وخاصة الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذا التزوير والتضليل الذي من شأنه التشويش وخداع الرأي العام المحلي والدولي”.