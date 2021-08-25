جامعة «درنة» تنظم ورشات عمل عبر الإنترنت

تنظم جامعة درنة عدد من ورشات العمل والدورات عبر الإنترنت، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والبحاث بالجامعة، حيث تقام ورش العمل بالتعاون مع المركز الاكاديمي العالمي في بريطانيا «IAC»، وتنسيق مكتب التعاون الدولي جامعة درنة، وبالتعاون مع مكتب التدريب بالجامعة.

وقال مدير إدارة التواصل بالمركز الأكاديمي العالمي، الدكتور، عبدالباسط حامد إن «للمركز دوراً فعالاً في تقديم يد العون لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في ليبيا عبر مشاركته للخبرات المكتسبه من الجامعات البريطانية في المجال الأكاديمي علاوة على الخبرات المتواجدة حول العالم».

وأضاف: «هناك ورش عمل متنوعة تحاكي الشؤون الأكاديمية التي يحتاجها الطالب الموفد والبحاث وأعضاء هيئة التدريس وتقديمها على هيئة معلومات مبسطة من قبل أساتذة متخصصين عبر وسائل التعليم عن بعد كمشاركة من المركز في تطوير مجال البحث الأكاديمي».

ولفت حامد إلى أن عدد المسجلين في هذه الدورات من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والبحاث بالجامعة وصل إلى 400 متدرب، مشيرًا إلى أن هذه الدورات وورش العمل تستمر إلى 16 سبتمبر المقبل.

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