وزارة المواصلات تتابع مشروع مطار غريان

زارت اللجنة المكلفة من قبل وزارة المواصلات موقع مشروع غريان جنوب المدينة وذلك للاطلاع على موقع التنفيذ وإعداد التقرير الفني بالخصوص .

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية إلى أن المراحل الأولى من هذا المشروع تمت بمجهودات ذاتية من المدينة ودون تمويل من الدولة .

والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية من خبراء وزارة المواصلات تم تكليفها بطلب من البلدية لتقييم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والاطلاع علي التصاميم الهندسية للمشروع وذلك لتقييم العمل والانتقال الى الخطوات الأخرى لإنجاز المشروع.

يشار إلى أن مدينة غريان تبعد نحو 70 كيلو مترا عن العاصمة طرابلس وتعتبر أكبر مدينة في جبل نفوسة مساحة وتعدادا سكانيا؛ إذ يشكل سكانها أكثر من نصف تعداد السكان في الجبل عامة.

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