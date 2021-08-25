مخالفات بالمليارات وملايين لـ«الدفن».. ديوان المحاسبة يكشف فساد «النمروش»

نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2020، مؤكد أن العام 2020م مر ولم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة حيث لازالت البلاد حبيسة المرحلة الانتقالية، ولازالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة.

وذكر ديوان المحاسبة الليبي، في التقرير الذي قدمه عن عام 2020، أن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق السابقة أنفقت 40 مليون دينار صرفت نقدًا كعهد مالية تبين بعد المراجعة أنها صرفت لشراء أسلحة وذخائر من الداخل.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع صرفت مليار دينار على بند تجهيزات ومتطلبات دون تحديد قيمتها لصالح الجهة المستفيدة واجمالي المسيل لها بلغ 1 مليار و 615 مليون .

وأوضح أن مقبوضات وزارة الدفاع عن المرتبات والمزايا والتموين والملابس والقيافة لسنة 2020 بلغت 2 مليار و 246 مليون دينار، كما أن الوزارة فتحت اعتمادات بقيمة 44.8 مليون دينار بالمخالفة ولم يكن لديها كراسة مواصفات للتوريد .

وأكد أن وزير الدفاع صلاح النمروش صرف حوالي 120 مليون دينار كُعهد مالية بالمخالفة للقانون المالي ودون تحديد اوجه انفاقها .

وأضاف أن هناك 8 ملايين دينار صرفتها وزارة الدفاع لرئاسة الأركان تحت بند ( مراسم دفن ) ولا توجد مستندات مؤيدة لذلك.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع لم تملك أي رؤية أو خطط واضحة لتفعيل الجيش وبناءه وجمع السلاح الخارج عـن السيطرة بالرغم من حجم الأموال والنفقات.