بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع بسيط وتدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ وتصل الى (41)مْ علي الدواخل يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 34) مْ على اغلب المناطق تصل على جالو والجغبوب إلى (36) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:41).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:37).