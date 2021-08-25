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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 25 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع بسيط وتدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ وتصل الى (41)مْ علي الدواخل يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 34) مْ على اغلب المناطق تصل على جالو والجغبوب إلى (36) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:41).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:37).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية يومين الجوية الأربعاء الموافق المركز طقس اليوم 39 صافية السماء المدينة 37 السماء صافية السماء السماء 25 35 40 السماء السماء السماء صافية مصرات 39 السماء السماء نالوت السماء السماء الزنتان 39 السماء بنيولید 33 25 القريات ابونجیم اجدابيا بنغازي صافية 30 38 42 درنة طبرق السماء 38 الجغبوب هون غدامس اوباری السماء السماء السماء السماء صافية 38 39 28 القطرون السحب اصافية 3/2 38 27 مراجعة :م/عبدالحکیم تازریو الكفر 02 2013/10/ الإصدار‏'‏

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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