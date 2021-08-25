بنغازي: ربط خط الصرف الصحي بعمارات 800 مع محطة المعالجة الرئيسية

قامت إحدى الشركات المتعاقدة مع مكتب مشروعات بلدية بنغازي بربط خط الصرف الصحي لعمارات 800 وحدة سكنية في منطقة القوارشة بمحطة المعالجة الرئيسية وبحسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي فإن طول هذا الخط يبلغ 4500 متر ومزود بمضخات الدفع ومحابس للتنفيس إلى جانب غرفة رئيسية .

يشار إلى أن بلدية بنغازي قامت خلال المدة الماضية بتوريد وتركيب لوحة تشغيل بنظام حديث لمضخة الصرف الصحي بقوة 300 حصان بمحطة أرض زواوة ويعد هذا التنفيذ من ضمن مشروع عقد صيانة محطات الصرف الصحي المتعاقد عليه مع شركة KSB الألمانية والتي غادرت البلاد في عام 2011.

وتشهد مدينة بنغازي حملة إزالة للمباني المدمرة والآيلة للسقوط في عدد من المناطق والأحياء التي شهدت مواجهات مسلحة طوال الفترة الماضية .

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