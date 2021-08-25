عبد المالك المدني: “الحصان” أبلغني هاتفيًا بأن الوضع تحت السيطرة

علق عبد المالك المدني، المتحدث الإعلامي باسم مليشيات بركان الغضب، على الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أمس الثلاثاء، والتي تجمع بين العقيد عمر أمراجع حسن المقرحي ، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف.
وقال «المدني»، في تغريدة عبر حسابه على حسابه على تويتر، “في مكالمة هاتفية الأن مع القائد الميداني “محمد الحصان” يقول لكم الوضع تحت السيطرة ، ونحن لن نبيع دماء شهدائنا وبإذن الله لن نتخلى عن مبدانا”، مردفًا “الحصان ما يخونش”،على حد قوله.
وكانت صحيفة «الساعة24» قد حصلت على صورة الخطاب، الذي وجهه العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، وذلك لتأمين حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب.
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