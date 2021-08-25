عبد المالك المدني: “الحصان” أبلغني هاتفيًا بأن الوضع تحت السيطرة

علق عبد المالك المدني، المتحدث الإعلامي باسم مليشيات بركان الغضب، على الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أمس الثلاثاء، والتي تجمع بين العقيد عمر أمراجع حسن المقرحي ، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف.

وقال «المدني»، في تغريدة عبر حسابه على حسابه على تويتر، “في مكالمة هاتفية الأن مع القائد الميداني “محمد الحصان” يقول لكم الوضع تحت السيطرة ، ونحن لن نبيع دماء شهدائنا وبإذن الله لن نتخلى عن مبدانا”، مردفًا “الحصان ما يخونش”،على حد قوله.

وكانت صحيفة «الساعة24» قد حصلت على صورة الخطاب، الذي وجهه العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، وذلك لتأمين حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب.