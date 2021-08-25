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عبد المالك المدني: “الحصان” أبلغني هاتفيًا بأن الوضع تحت السيطرة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عبد المالك المدني، المتحدث الإعلامي باسم مليشيات بركان الغضب، على الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أمس الثلاثاء، والتي تجمع بين العقيد عمر أمراجع حسن المقرحي ، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف.

وقال «المدني»، في تغريدة عبر حسابه على حسابه على تويتر، “في مكالمة هاتفية الأن مع القائد الميداني “محمد الحصان” يقول لكم الوضع تحت السيطرة ، ونحن لن نبيع دماء شهدائنا وبإذن الله لن نتخلى عن مبدانا”، مردفًا “الحصان ما يخونش”،على حد قوله.

وكانت صحيفة «الساعة24» قد حصلت على صورة الخطاب، الذي وجهه العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، وذلك لتأمين حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب.

الوسوم

«الحصان» عبد المالك المدني

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شر البلية ما يضحك من طفل الخطيئة المدنى المتخلف عقليا الذى لا يعرف اصلا معنى الخيانة وهى ان تخون الشعب الليبى وتكون عميلا للاحتلال الخارجى والحصان بالمفهوم الصحيح خائن للوطن وجعل مطار مصراته تحت سيطرة الاحتلال التركى والايطالى وحاول جرذان العبط مساعدة المعتوه اردوغات فى احتلال النفط يوم 6/6 ونفق وجرح منهم الف جرذ يتصور هذا المهبول انهم شهداء مع انهم حلاب النار بنص احاديث نبوية صحيحة فهؤلاء الخوان قلة من حثالة المجتمع لا وزن شعبى لها لهذا جلبت مرتزقة من سوريا الى العاصمة المكتظة بالسكان الرافضين لمحاربة جيشهم الوطنى .
    فانتم ايها الخوان شر خلق الله كلاب النار ملعونين من ملايين الليبين الى يوم الدين ومصيركم معروف للجميع فاى سيطرة يامسخرة والمتغطى باردوغان عريان فلا يمكنه ان يغامر بمعركة خاسرة فى مواجعة جيش وطنى مدعوم من الشعب وجيش مصرى اعد العدة بقاعدتين على الحدود برية وبحرية وقوته الجوية تصل الى قاعدة الوطية وقادر على حسم اى معركة ويرفض اى صفقة مع المعتوه لترك تركته فى ليبيا مقابل صفقة شرق المتوسط لان اردوغان سينسحب بالمجان ويقدم الخوان قربان لكى ينقذ نفسه من التهلكة

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  • بداية عام 2022 ستكون فرصة ذهبية للجيش الوطنى لاستكمال التحرير فقطر لن تستطيع تمويل الخوان لحاجتها لتمويل تنظيم كأس العالم وتعمير افغانستان ولاتريد غضب مصر مرة اخرى عليها اما اردوغات فيقترب من الانتخابات ولايريد دخول اى معاركة خاسرة تؤكد نهايته ومحاكمته على جرائم الفساد والتزوير ويسعى لعقد اى صفقة تحفظ ماء وجهه بعد ان وعد بنفط ليبيا وغاز شرق المتوسط ومع وجود خطوط حمراء اصبح مستحيلا عليه الحصول على النفط او الفاز
    خاصة وهو يرى استعداد مصر العسكرى باقامة قواعد عسكرية على الحدود الليبية ولديه موافقة من البرلمان المصرى بدخول ليبيا عسكريا ان لزم الامر وبدعوة من البرلمان والقبائل الليبية وقدرته على حسم اى معركة فى ليبيا .

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