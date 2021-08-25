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وزارة العمل.. وعودٌ بإنهاء مشاكل العمالة الوافدة بمنطقة تجرهي

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، مع أعيان منطقة تجرهي، مجموعةً من الصعوبات التي تواجهها المنطقة؛ أبرزها ملف العمالة الأجنبية.

واستعرض الوفد المشكلات التي تُواجه سير العمل، فيما يخص حصر العمالة الوافدة، وكيفية التعامل معها، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
وأكد الوزير على تنفيذ خطةٍ لحصر العمالة الأجنبية، خاصةً بعد التعميمات الصادرة، مؤخرًا، بخصوص ضرورة تسوية أوضاع العمالة.

وأشار “العابد”، إلى أن المناطق الحدودية ستكون حاضرةً في خطة التدريب والتأهيل المُعدّة من قبل الوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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