وزارة الداخلية تبحث الأوضاع الأمنية في بلدية الأصابعة

طرابلس 25 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد أمس الثلاثاء، مع المستشار الأمني لنائب رئيس مجلس الوزراء عقيد علي أبوريمة، والمساعد للشؤون الأمنية الأصابعة عقيد عبد الحكيم انبية، بجانب عميد بلدية الأصابعة السيد سعد شرتاع.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأوضاع الأمنية داخل بلدية الأصابعة، وسير عمل الأجهزة الأمنية داخلها وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي الختام، أكد الوكيل على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الأمنية والمجاهرة بالأمن، وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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