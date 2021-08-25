حزب القماطي: ناقشنا نشاطاتنا في مصراتة وقيّمنا مستجدات الوضع السياسي

أكد ما يسمى بـ«حزب التغيير»، الذي يترأسه جمعة القماطي، أنهم ناقشوا نشاطاتهم في اجتماع بمدينة مصراتة، مشيرا إلى أنهم قيموا مستجدات الوضع السياسي.

وقال الحزب في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اجتماع لعدد من قيادات حزب التغيير في مدينة مصراتة الاثنين 23 أغسطس 2021، بمُشاركة رئيس الحزب جمعة القماطي ورئيس المكتب السياسي أحمد بن رجب”.

وأضاف “تناول الاجتماع نشاطات الحزب في المدينة، وتقييم مُستجدّات الوضع السياسي في البلاد والاستعدادات للانتخابات المقبلة”.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.