منظومة للطاقة الشمسية في مطار أوباري تمنع الهدر والانقطاع

انتهت أعمال تركيب منظومة الطاقة الشمسية في مطار أوباري المدني؛ وذلك بهدف تحسين جودة العمل في المطار، وتلافي الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتعرض الشبكة للسرقة والتخريب.

وقد تم تنفيذ المشروع بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية. وبذلك يكون المطار واحدا من أصل 13 موقعًا، ركّبت على أسطحها ألواح الطاقة الشمسية.

يُذكر أن الرحلات الجوية قد تم استئنافها في المطار قبل شهرين بعد الانتهاء من عمليات ترميم وصيانة المطار ومرافقه، بعد توقفه لمدة عاميْن تقريبًا بسبب مشاكل فنية في المدرج والمهبط.

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