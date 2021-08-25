ليبيا الان

منظومة للطاقة الشمسية في مطار أوباري تمنع الهدر والانقطاع

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت أعمال تركيب منظومة الطاقة الشمسية في مطار أوباري المدني؛ وذلك بهدف تحسين جودة العمل في المطار، وتلافي الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتعرض الشبكة للسرقة والتخريب.

وقد تم تنفيذ المشروع بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية. وبذلك يكون المطار واحدا من أصل 13 موقعًا، ركّبت على أسطحها ألواح الطاقة الشمسية.

يُذكر أن الرحلات الجوية قد تم استئنافها في المطار قبل شهرين بعد الانتهاء من عمليات ترميم وصيانة المطار ومرافقه، بعد توقفه لمدة عاميْن تقريبًا بسبب مشاكل فنية في المدرج والمهبط.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك