نواب المنطقة الشرقية يطالبون بسحب الثقة من “الدبيبة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمسك أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، بضرورة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ووقع 27 نائبا من المنطقة الشرقية على بيان لسحب الثقة من حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالتعامل مع مناطق المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة .

وقال النواب، في بيانهم “نظراً لما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة، وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للقانون وآخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم “.

وأضاف البيان “أن مجلس النواب اتجه إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من هذا الانسداد في كل المجالات لنقبل بجسم سياسي جديد يوحد البلاد ومؤسساتها وليرفع المعاناة عن المواطن الليبي في برقة وفزان وطرابلس، ومنحنا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت وكان أملنا من هذه الحكومة هو تنفيذ الخارطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي” حسب البيان .

وأكد النواب، في بيانهم “أن هذه الحكومة حتى هذا اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب والتي تنتهي في 24 ديسمبر 2021 لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيس الحكومة يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة وأصبح طرفاً لصراع وليس نتاج لصراع ينبغي أن يتعامل مع الجميع دون استثناء أو اختيار، بل أفرغت هذه الحكومة مناطق المنطقة الشرقية من كل ملامح الدولة وأصبحت حكومة طرابلس فقط ليست كمدينة وأنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية”.

وتابع البيان “أن هذه الحكومة لم تلتزم بخارطة الطريق التي منحنا بموجبها الثقة لهذه الحكومة والتي أصبحت حكومة فرقة وفتنة بدلاً من أن تكون حكومة لجميع الأطراف لتصل بنا إلى انتخابات في موعدها، وللأسف أن ما يقوم به رئيس الحكومة من تصرفات وتصريحات وتكليفات غير مسؤولة ولا مقبولة بل يتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد لإرجاعنا إلى ما قبل المربع الأول”.

وأوضح النواب قائلين “إننا كنواب عن الأمة لا نرضى بحكومة تقودنا إلى حالة من الفوضى والحرب ولا تزيد المواطن إلا معاناة والألم رغم صرف هذه الحكومة لعشرات المليارات دون وجه حق”.

وطالب النواب، بسحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين.

ودعا النواب، باقي أعضاء المجلس إلى تحمل المسؤولية من استمرار هذه الحكومة التي أصبح وجودها ناقوس خطر على الأمة الليبية والاتجاه بسحب الثقة فوراً وتكليف حكومة جديدة تكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية وعلى لجنة الحوار السياسي”.

وبحسب نسخة البيان فقد وقع 27 عضوًا عن المنطقة الشرقية وهم “عيسى العريبي، والمنتصر الحاسي، وطلال الميهوب، ومحمد حماد، والصالحين عبدالنبي، وحمد ماقيق، وطارق صقر، وحمد البنداق، ومفتاح اكويدير، ورمضان شمبش، ومحمد دومة، وسعيد امغيب، وادم بوصخرة، وأنتصار شنيب، وعبد المنعم العرفي، وعائشة الطبلقي، وإبراهيم الزغيد، ويوسف العقورى، وجبريل أوحيدة، وصالح هاشم، وابراهيم الدرسي، وفرج الصفتي، وادريس عمران، وفاطمة كاريس، وسعيد اسباق، ورابحة الدرسي”.