“الشريف”: “عقيله صالح” يسعى للفوضى لكن يظل العائق أمامه هو ” الحليف التركي”

اعتبر فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى في غرب ليبيا من استعمال ما وصفه بـ«فزاعة الإرهاب» ورمي «الحليف التركي» بها للضغط عليه لمغادرة البلاد.

وقال «الشريف» الداعم للتواجد التركي في ليبيا، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، “هناك من يريد التعويل على خلق الفوضى في الغرب الليبي سواءً من خلال استعمال بعض الأشخاص بداخله، أو من خلال استعمال فزّاعة الإرهاب ورمي الحليف التركي بها للضغط عليه في اتجاه المغادرة ليخلو الجو لهم”، بحسب تعبيره.

وتابع؛ “أو من خلال تعمّد تأخير إنتاج القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات حيث يستعملون عقيلة صالح في ذلك، لأن هناك أطراف تدفع في اتجاه مشروع يريدون تأسيسه على واقع تهيء له الفوضى”، وفقًا لقوله.

وأردف «الشريف»؛ “وحين نعلم أن تعمّد عقيلة صالح ومن ورائه المخابرات المصرية خلط الأوراق رغم إن البرلمان كان باستطاعته التوافق على القاعدة الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة منذ زمن وكذلك قانون الانتخابات ومع ذلك يتعمّد عقيلة صالح سلوك مسلك آخر صدامي”، على حد زعمه.

وأكمل؛ “فإن ذلك يعطيك نتيجةً واحدةً مؤداها أن عقيلة صالح يسعى للفوضى ويريد من خلالها فرض سيناريو بعينه ترسمه المخابرات المصرية وتتبناه أطراف دولية كذلك، لكن يظل العائق أمامهم في تنفيذ أي سيناريو هو الحليف التركي الذي يبدو حتى اللحظة يخترعون له القصص لمحاولة الضغط عليه من أجل فسح الطريق لمخططهم مقابل أي ضمانات”، بحسب ادعائه.