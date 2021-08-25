نوفا الإيطالية: الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيزور ليبيا سبتمبر القادم

ليبيا – أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، زيارة كل من العراق وتونس وليبيا في سبتمبر المقبل.

مصادر ليبية أكدت لوكالة “نوفا” الإيطالية أن اتصالات جارية مع سلطات حكومة الوحدة الوطنية، لتنظيم رحلة بوريل إلى طرابلس.

وأوضح بوريل أن ملف أفغانستان ليس الملف الوحيد الذي يثير قلق أوروبا، مشيرًا إلى أن الأزمات المستقبلية في العراق ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، تمثل تحديًا كبيرًا. لافتًا إلى أن الأمر قد يتطلب إرسال مهام عسكرية لحماية الأوروبيين (المواطنين والمصالح الخارجية)، حتى من دون دعم من الولايات المتحدة.

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