ميدل إيست مونيتور: هدف اجتماع الجزائر بشأن ليبيا هو الضغط على الحكومة والرئاسي لإجراء الانتخابات بموعدها

تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عن احتضان الجزائر لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالإضافة إلى الأخيرة.

التقرير الذي نقلناه من صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة كل من تونس والسودان وتشاد والنيجر ومصر، فضلًا عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الاجتماع المرتقب أن يتم عقده يومي الـ30 والـ31 من أغسطس الجاري.

وتابع التقرير: إن هذا الاجتماع أثار جملة تساؤلات حول الهدف منه وكيف يمكن ربطه بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل. ناقلًا عن مراقبين تأكيدهم أن اجتماع الجزائر يهدف إلى الضغط على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي لاجراء الانتخابات في موعدها.

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