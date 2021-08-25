«العرادي»: يجب «محاكمة» التكبالي لتورطه في مؤامرة تسميم العلاقة بين ليبيا وتونس

طالب عبد الرزاق العرادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حكومة الوحدة الوطنية بتقدريم شكوى للنائب العام ضد النائب علي التكبالي بدعوى أنه مشارك فيما أسماه «مؤامرة تسميم العلاقة» بين ليبيا وتونس، بحسب وصفه.

وقال العرادي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “على حكومة الوحدة الوطنية تقديم شكوى للنائب العام ضد علي التكبالي”.

وأضاف “كذلك يجب مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، للتحقيق معه بشأن إتهامه للحكومة بالسماح للإرهابيين بالتسلل إلى تونس، مما يعني تورطه في المؤامرة التي تسعى لتسميم العلاقة بين البلدين”، على حد قوله.

وكان عضو مجلس النواب علي التكبالي، قد أكد أن قاعدة الوطية العسكرية، تعج بالدواعش بعلم حكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من رئيسها عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنه رأى 1500 عنصر من داعش، دخلوا إلى صبراتة بالطائرات لإقامة جمهورية إسلامية من الزاوية حتى صفاقس.

وقال «التكبالي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مسؤول ليبي كبير متورط في عملية اغتيال الرئيس التونسي. لا تلوموا تونس على قفل الحدود. بل لوموا الكاريكاتيرات التي تحكمكم”.