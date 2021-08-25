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«العرادي»: يجب «محاكمة» التكبالي لتورطه في مؤامرة تسميم العلاقة بين ليبيا وتونس

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب عبد الرزاق العرادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حكومة الوحدة الوطنية بتقدريم شكوى للنائب العام ضد النائب علي التكبالي بدعوى أنه مشارك فيما أسماه «مؤامرة تسميم العلاقة» بين ليبيا وتونس، بحسب وصفه.

وقال العرادي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “على حكومة الوحدة الوطنية تقديم شكوى للنائب العام ضد علي التكبالي”.

وأضاف “كذلك يجب مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، للتحقيق معه بشأن إتهامه للحكومة بالسماح للإرهابيين بالتسلل إلى تونس، مما يعني تورطه في المؤامرة التي تسعى لتسميم العلاقة بين البلدين”، على حد قوله.

وكان عضو مجلس النواب علي التكبالي، قد أكد أن قاعدة الوطية العسكرية، تعج بالدواعش بعلم حكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من رئيسها عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنه رأى 1500 عنصر من داعش، دخلوا إلى صبراتة بالطائرات لإقامة جمهورية إسلامية من الزاوية حتى صفاقس.

وقال «التكبالي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مسؤول ليبي كبير متورط في عملية اغتيال الرئيس التونسي. لا تلوموا تونس على قفل الحدود. بل لوموا الكاريكاتيرات التي تحكمكم”.

 

الوسوم

الإخوان التكبالي العرادي تونس

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتم من تسممون العلاقة مع تونس ايها الاخوان المفسدين بافعالكم المشينة وبارسال الارهابيين تنفيذا لاوامر سلطانكم المعتوه اردوغان…وقريبا مصيركم مصير الغنوشي

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  • العرادى محامى فاشل لان التكبالى لم يتهم الحكومة بل اتهم الاحتلال التركى الذى يسيطر على قاعدة الوطية والحكومة لا تستطيع الاقتراب من هناك .
    ومن يستحق المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى هو كل من يدعم بقاء الاحتلال التركى والمرتزقة .
    واذا لم تستحى فافعل ما شئت فالقصاص العادل منكم ايها الخوان قادم عندما تعود دولة القاتون كما حدث فى مصر وام القصاص من ربكم الاعمى مرشد عام الخوان محمد بديع بعد ان كان يطالب بالقصاص من اعداء الخوان وهو يهمس فى اذن الطرطور مرسى فى مؤتمر صحفى قبل انتخابات الاعادة مع شفيق .
    اطمئن نهايتكم الختمية السجون ياميبون

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  • التكبالى وزملاءه من نواب الشعب ياكلب هم من سيسحبوا الثقة من الخكومة قريبا لانه لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة مليشيات ارهابية وراينا الدبيبة يقرأ بيان الفريانى المعادى للجيش الوطنى وخلفه قادة مليشيات ارهابية .
    وادعوا الجيش الوطنى للقبض عليه بطبرق وتقديمه للمخاكمة العسكرية لدعمه للارهاب علنا

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  • محامى فاشل بامتياز فالادلة واضحة على تسلل ارهابيين من ليبيا لتونس والمجرم الذى تم الامساك به فى محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد متسلل من ليبيا .
    والعلاقات التونسية الليبية مبنية على العلاقة بين شعبين كبيرين يرفضان الارهاب ياكلاب وانتم شواذ المجتمعين لن تفلحوا فى افساد العلاقة الطيبة والتكبالى يحذر من ارسال هؤلاء الارهابيين بدعم من الخوان لدعم الغنوشى راس الارهاب والفساد

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