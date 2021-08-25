العبار والغزالي يبحثان سبل إنجاح الاستثمار في قطاع النفط

ليبيا – التقى وكيل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار بأحمد الغزالي نائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية.

بيان صحفي نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين ناقشا أفضل طرق تشجيع الاستثمار وإنجاح المؤتمر الدولي لاستثمار النفط، المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وشدد العبار على دعم وتشجيع الدولة ممثلة بالوزارة للاستثمار في مجال النفط ودعمها لهذا المؤتمر وترحيبها به ،ودعمها لكل ما يؤدي إلى إنجاحه.

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