المفوضية العليا: عدد الناخبين المسجلين من الخارج يقارب 7 آلاف ناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين من خارج البلاد؛ بلغ 6872 ناخبًا حتى تاريخ 23 أغسطس الجاري.

وتأتي عمليات التسجيل بعد إعلان المفوضية إتاحة الفرصة للمقيمين خارج البلاد بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية الشهر الفائت، قبل أن تقوم بتمديد فترة التسجيل حتى 17 سبتمبر المقبل.

وتوزّع المسجلون على دول عربية وغربية عدة، منها المملكة المتحدة وماليزيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات ودول أخرى.

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