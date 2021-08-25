مصدر بمركزي طرابلس يكشف إرسال 500 مليون دينار لمصارف برقة

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كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أنه سيتم إرسال شحنات سيولة إلى فروع المصارف في برقة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم بقيمة 500 مليون دينار.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه سيتواصل إرسال السيولة إلى حين استكمال احتياجات كافة فروع المصارف برقة وتمكينها من صرف المرتبات للزبائن نقداً.

ولفت المصدر إلى أن إرسال السيولة يساهم في وضع حل جذري للصعوبات التي تواجه المصارف في توفير السيولة النقدية للزبائن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فريق مشروع السيولة يعمل على إرسال شحنات السيولة النقدية إلى كافة مناطق ليبيا.