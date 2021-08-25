الكوني عن زيارته الخرطوم: ملحمة توافق واستمرار لتلاحم الشعبين

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بحسن استقبال المسؤولين السودانيين في الخرطوم له والوفد المرافق، واصفًا اللقاءات التي عقدها هناك بـ«ملحمة توافق» تعكس «استمرار زخم تلاحم» الشعبين في البلدين.

وكتب، على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء: «وإن طبعت ذاكرتنا رائعة الطيب صالح (موسم الهجرة للشمال)، ونقشت رسم السودان الجميل، لكني استشعرته موسمًا للهجرة للجنوب، إذ غمرتنا الخرطوم وأهلها بود مُضياف جليل، وكان اللقاء بهم ملحمة توافق من تاريخ وجوار وحضارة، وكان استمرار زخم لتلاحم شعبين، مهيب وبهيج، كتلاحم النيلين عند بابها».

وأمس الثلاثاء، وصل الكوني إلى الخرطوم؛ حيث التقى نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث بحثا عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، لاسيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب».

اقرأ أيضا: وكيل «الخارجية» يدعو من الخرطوم إلى ضبط الحدود «لوقف تدفق المقاتلين الأجانب»

ومن المقرر أن يزور أيضًا تشاد والنيجر ومالي؛ حيث سيبحث «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، من خلال تفعيل اتفاقات قائمة بهذا الخصوص، واقتراح أخرى مكملة باتجاه «تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا