” المنقوش ” تترأس الاجتماع الوزاري الموسع لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا

طرابلس 25 أغسطس 2021 (وال ) شارك وزير الداخلية “خالد مازن” في الاجتماع الوزاري الموسع، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية ، والذي ترأسته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” أمس الثلاثاء مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وكان الاجتماع بحضور وزيرة العدل “حليمة عبدالرحمن” ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبوخزام” ، وعن اللجنة الأممية السيد “محمد أبوجار “، رئيس اللجنة والسيدة “تريسي روبنسون”، والسيد “شالوكا بياني” عضوا اللجنة.

وناقش الاجتماع، آلية عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية ، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية ، من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتطرق النقاش إلى أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات، ومساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان.( وال ـ طرابلس) ب خ / ك و

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