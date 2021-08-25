صنع الله يتابع مع شركة “إيني” مشروع تطوير نقل الغاز لإيطاليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عقد اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” بمدينة ميلانو الإيطالية، في إطار متابعة تنفيذ المشروع.

وأوضح حساب «الوطنية للنفط»، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وممثلين من شركة إيني شمال أفريقيا، كما حضر عن طريق الدائرة المغلقة من بريطانيا ممثلي فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة للنفط والغاز.

وأوضح البيان، أن “مشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” يعتبر من ضمن المشاريع الاستراتيجية المستهدف تنفيذها حسب اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج واتفاقية التشغيل، وتشمل هذه الإتفاقية المشاريع الإستراتيجية التي يختص بتنفيذها فريق المشاريع المشتركة بشركة مليته للنفط والغاز المكون من الشريكين (المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال افريقيا)”.

وأردف البيان؛ أن “هذا المشروع الضخم يهدف إلى تفادي أي نقص بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الاتفاقيات المبرمة، الأمر الذي يترتب عليه غرامات جزائية على عاتق الدولة الليبية لعدم الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية بتزويد الغاز، بالإضافة إلى تحميلها تكاليف إضافية باهظة نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضاً عن الغاز”.

وأكمل البيان؛ أن “الحضور اطلعوا من خلال العرض المرئي على أنشطة التصاميم الهندسية الاساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ و هـ ، إضافة إلى أهم التطوارات والاختناقات التي تواجه الفريق ضمن هذا المشروع إضافة إلى مشروع ضواغط غاز بحر السلام ومشروع استغلال غاز البوري، كما تم في الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للمشاريع والميزانيات المطلوبة لها”.

وختم البيان، مبينا أنه “بعد المناقشة المستفيضة أكد أطراف الاجتماع حرصهم على تنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية المهمة وتوفير الدعم اللازم لها للتغلب على كافة الصعوبات المالية التي تواجه المشروع حيث أن التأخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الأثر السيئ على إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وستتعثر عمليات استكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة وإرساء عقود مواد الحفر وعقد الضواغط حيث تمثل هذه البنود اهم الاعمال المستعجلة في الوقت الراهن حسب الجدول الزمني للمشروع”.

جدير بالذكر أنه شارك في حضور الاجتماع من الجانب الليبي عضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري ومدير ادارة الصيانة و المشاريع نجمي كريم وبشير قريعه المستشار الفني، وكذلك بحضور كل من عبدالباسط الرفاعي رئيس لجنة الملاك لشركة مليتة ومحمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز ومحمد جابر عضو لجنة إدارة المشغل للشركة وامحمد عرفة عضو لجنة إدارة المشغل عن الطرف الثاني وفرج بتور مدير التخطيط بالشركة.

أما من جانب شركة إيني الإيطالية كان الحضور ممثلا في أعضاء اللجنة التسييرية للمشروع إليساندرو بوليتي مدير عام الموارد الطبيعية وستيفانو مدير عام مشاريع التطوير والسيد انتونيو بانزا المدير الاقليمي لشمال افريقيا وعبدالمنعم العريفي مدير إيني شمال افريقيا، كما حضر عن طريق الدائرة المغلقة من بريطانيا ممثلي فريق المشاريع المشتركة لشركة مليته للنفط والغاز.