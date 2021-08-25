زيدان: تونس أغلقت حدودها مع ليبيا خوفًا من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية من صحيفة العرب الأسبوعية موضوع التهديدات الإرهابية المحيقة بتونس انطلاقًا من أرض جارتها الشرقية ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن قسمًا كبيرًا من المتطرفين عادوا إلى تونس، فيما بقي المئات في معسكرات المرتزقة في الغرب الليبي. ناقلًا عن القانوني والباحث السياسي د. فرج زيدان قوله: إن تركيا جلبت أكثر من ألفي إرهابي تونسي إلى قاعدة الوطية العسكرية التي تحتلها.

وأضاف زيدان بالقول: إن المخابرات التونسية قد تكون على علم بذلك. فيما قال محللون آخرون من ليبيا وتونس: إن القرار التونسي بإغلاق المعابر بالكامل رغم أنه بسبب الصحة ظاهريًا، لكنه في الواقع نتيجة الحذر من خطر تسلل الإرهابيين من الجارة الشرقية.

ترجمة المرصد – خاص

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