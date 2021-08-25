نائب السفير الأمريكي يبحث مع “السائح” دعم الانتخابات فنيًا

أكد نائب رئيس السفير الأمريكي لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وتحقيق خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأفادت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر، بلقاء أوردمان وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا جون بينيل، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح؛ لمناقشة استمرار الدعم الفني الأمريكي للانتخابات المقبلة.

ووصل نائب السفير الأمريكي إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، في زيارة، تأتي في إطار دعم واشنطن للعملية الانتخابية في ليبيا.

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