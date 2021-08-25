عبر محاضرة.. مركز مكافحة الأمراض يوضح دوره في «بسط الأمن الصحي»

شارك المركز الوطني لمكافحة الامراض عن طريق مدير مكتب الجودة والاعتماد بالمركز، في فعاليات ورشة العمل التي دعت إليها جامعة الحاضرة تحت شعار جائحة كورونا سلبيات ومخاطر.

وأكد بيان صادر عن المركز، أن عنوان المشاركة، كان «الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعزيز صحة المجتمع خلال جائحة كورونا».

وقال البيان: “تناولت المحاضرة شروحاً وافية لدور المركز في تعزيز صحة المجتمع والتي ستسهم في بسط الأمن الصحي القومي في كامل ربوع البلاد من خلال قنوات المركز المختلفة وتخللت المحاضرة استعراضاً للخطة الوطنية للاستجابة السريعة للتصدي لجائحة كورونا”.

وأضاف “تناولت الورشة “أهم البرامج التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية في شقين أساسيين هما التوعية المجتمعية والبرامج المصاحبة لها والمشاركات العلمية المختلفة، والشق التنفيذي الآخر الذي بين دور المجسات المتمثلة في قنوات الرصد والتقصي ومكاتب الرقابة الصحية والاستجابة السريعة وقد لاقت المحاضرة استحسانا من الحضور”.

وتابع “في الختام، أثنت اللجنة المنظمة للورشة على الجهود التي قدمها المركز ولازال يقدمها من خلال الدعم المتواصل لكافة مؤسسات الدولة”.