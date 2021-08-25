اللافي: الموقوفون المغاربة في ليبيا يعاملون معاملة حسنة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي إن عدد الموقوفين المغاربة الذي أوقفوا في ليبيا يبلغ 195 وكلهم يعاملون معاملة طيبة في مراكز الإيقاف.

وأضاف اللافي خلال استقباله في الرباط من طرف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إنه اتصل أمس بوزير الخارجية الليبي وقد أكد له حسن المعاملة التي يتلقاها الموقوفون المغاربة الذين كانوا ينوون الهجرة عبر السواحل الليبية.

وتأتي زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي في إطار التشاور مع الرباط حول آخر المستجدات في الملف الليبي الذي تلعب المغرب فيه دور الوساطة بين الفرقاء من أجل الوصول إلى الانتخابات وتحقيق المصالحة.