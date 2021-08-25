المنصوري: موعد فتح منفذ راس اجدير لم يحدد بعد

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري، أن “الحركة المرورية بين البلدين ما زالت متوقفة باستثناء الدبلوماسية”.

وقال «المنصوري»، في تصريح صحفي لفواصل، إنه تم “التواصل مع الجانب الآخر بمنفذ رأس جدير، ونعمل على تجهيز بروتوكول صحي يضمن سلامة الطرفين، وموعد فتح المنفذ لم يحدّد بعد”.

وتابع؛ أنه “ضمن شروط الجانب التونسي أن يكون المسافر الليبي حاملا لشهادة تحليل لا تتجاوز 48 ساعة صادرة عن مركز معتمد، وملتزما باستعمال وحمل التعقيم في جيبه ومركبته”.

وختم موضخًا أنه تم رفض “الشرط الممثل في ضرورة حجر المسافر لنفسه فترة 10 أيام خاصة لمن لا يحمل شهادة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا”، معقبًا “ونُقلت وجهة نظرنا إلى وزارة الصحة التونسية، ويبدو أنها تميل لإلغاء هذا الشرط”.