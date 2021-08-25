العقوري: على المنقوش التعامل بجدية مع تعليق عدد من موظفي الخارجية للعمل في المنطقة الشرقية

ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع عدد من موظفي وزارة الخارجية بمقرها في مدينة بنغازي.

العقوري استمع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس استمع إلى أسباب تعليقهم للعمل بالوزارة في المنطقة الشرقية والتي تتلخص في الظلم الذي يتعرض له موظفو الوزارة في المنطقة الشرقية، وعدم معاملتهم بعدالة وحرمانهم من حقوقهم، أسوة بباقي موظفي الوزارة بالإضافة إلى عدم تفعيل فرع الوزارة في المنطقة الشرقية.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية في متابعة أوضاع وزارة الخارجية وسير عملية توحيد المؤسسات وفقا للاتفاق السياسي.

وأكد العقوري أن اتفاق السلام يقوم على توحيد المؤسسات بعدالة بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق وتجاوز لأحقاد الماضي وتغليب الصالح العام، محذرًا من أن العمل بخلاف ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مسيرة السلام والوحدة في البلاد.

وجدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية دعوته لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للتعامل بجدية مع هذا الأمر وإعطائه الأولوية التي يستحق، ومعالجة الأسباب التي أدت للمطالبة بتعليق العمل في الوزارة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تفعيل عمل الوزارة في المنطقة الشرقية.

كما أكد على أن اللجنة تتابع باهتمام الأمر وذلك بالنظر لأهمية عمل وزارة الخارجية وضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفيها.

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