وزير الثروة البحرية يوقع عقد إنشاء سوق أسماك بالمرج

قام وزير الثروة البحرية، عادل سلطان، بتوقيع عقود إنشاء مقر مكتب الثروة البحرية المرج وسوق عام للأسماك بالتنسيق مع المجلس التسييري المرج.

وقال بيان صحفي: “بعد التنسيق بين المجلس التسييري المرج ووزارة الثروة البحرية بشأن إنشاء مقر مكتب للثروة البحرية بالمرج وإنشاء سوق عام للأسماك شرعَ الوزير عادل سلطان بتوقيع العقود للإنشاء، وذلك بعد أن تم تخصيص قطع أراضي من قِبل لجنة التوطين المشاريع العامة في اجتماعها المُنعقد بتاريخ 24/5/2021، برئاسة رئيس المجلس التسييري وليد صلهوب وعضوية كلٍ من مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة المرج، مسؤول مكتب الإسكان والتعمير، رئيس مكتب التخطيط العمراني، مدير إدارة التسجيل العقاري المرج”.

وأضاف البيان “بعد أن قررت اللجنة بعدم المُمانعة من توطين موقع لصالح الثروة البحرية بالبلدية وبحسب الوصفة الفنية المُعتمدة من قِبل السيد رئيس مكتب التخطيط العمراني والسيد مدير مكتب أملاك الدولة بالبلدية”.

وتابع “تم عقد محضر اجتماع تسليم واستلام من قِبل السادة أعضاء المجلس التسييري، موسى الهلالي وعبد المولى المسماري و عبدالرحيم ابريبش، ورئيس مكتب التخطيط العمراني يعقوب المسماري، وذلك لتسليم إجراءات الأرض للشركة المُنفذة”.