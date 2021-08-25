جهاز دعم الاستقرار يقتحم مقر الداخلية

جهاز دعم الاستقرار يقتحم وزارة الداخلية واحتجاز العقيد بشير السنوسي مدير مكتب الشؤون السريه في الوزارة وهروب مدير مكتب وزير الداخلية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
جهاز دعم الاستقرار يقتحم وزارة الداخلية واحتجاز العقيد بشير السنوسي مدير مكتب الشؤون السريه في الوزارة وهروب مدير مكتب وزير الداخلية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الله يرحمك يا معمر و يرحم التريس اللي استشهدوا . ليبيا انباعت و خيراتها منهوبة و المرتزقة و المليشيات هم اللي عايشين و مستمتعين بالاموال و حاكمين البلاد. و الشعب جاية على راسه لاهي بالطوابير. لكن ما دام الشعب راضي بالذل و راضخ و معاش عنده كرامة و الخوف متملك منه فهدا الحال لن يتغير.
الشعب الليبي محكوم بالشبشب من كمشة خوانب و مدمنين و أصحاب سوابق و متاعين فروخ .
من ليبيا يأتي الجديد…جهاز دعم الفوضي وليس الاستقرار…هل هذه دولة بالله…هذه دولة المعابيص…ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…هاهي نكبة فبراير مستمرة في انتاجها المتميز من لشكال واجهزة وشخصيات لا تملك ذرة من الوطنية او الامانة…نعم …دولة المعابيص
دعم الاستقرار يعتدى على وزارة الداخلية انها اخر نكتة فمايسمى دعم الاستقرار مليشيات غنيوة الارهابية لها سجونعا الخاصة خارح اطار الدولة وبامكانها حبس وزير الداخلية تفسه يل واى وزير فطرابلس مثل مقاديشو فى الصومال حولعا الخوان بدعم من الامم المتحدة المرتشية الى فوضى
اذا كانت وزارة الداخلية غير قادرة على حماية مقر الوزارة فكيف تحمى صندوق الانتخابات
والى اى جهة يتبع هذا الجهاز ليحاسبه النائم العام .
اتمتى من مجلس التواب سحب الثقة من المجلس الرئاسى والحكومة وتكليف لجنة العشرة بادارة اليلاد يرئيس ونائب مؤقت من يينهم لتطهير اليلاد من المرتزقة والمليشيات
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