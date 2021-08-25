الكبير يبحث مع أعضاء من البنك الدولي البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك اقامتها في ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير، الأربعاء، فريق من البنك الدولي برئاسة فريد بالحاج نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجسكو هنتشل المدير القُطري بدولة ليبيا، وهينرت كلتنبورن الممثلة المقيمة للبنك الدولي بدولة ليبيا، بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب المكتب الإعلامي للكبير، فإن اللقاء بحث “البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك الدولي القيام بها داخل ليبيا وما يمكن لخبراء البنك الدولي تقديمه في إنجاح تلك المشاريع، كما نوه أعضاء الوفد عن أهمية الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع: “قدم الكبير خلال اللقاء إحاطة عن الوضع المالي والإقتصادي وأهم التحديات والصعوبات”.

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