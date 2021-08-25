العباني: تهديد البرلمان للحكومة بسحب الثقة ” أمرٌ دبّر بليل”

قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إنه “في غياب الشرعية وهيمنة سلطة الأمر الواقع، عينت السيدة وليامز (75) وليا لتمثيل الشعب الليبي، علما بأن الولي تعينه المحكمة دون أخذ رأي المولى عليه لانعدام إرادته”.

وأضاف «العباني» على حسابه بموقع فيسبوك، أن “الأولياء اختاروا لنا مشكورين قائمة المنفي والدبيبة لتحكمنا مؤقتا وتسير بنا إلى تنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، وليؤكد البرلمان المنتخب من كل الليبيين والممثل الشرعي لهم ما قام به الأولياء ويمنح الثقة في عرس برلماني لهذه الحكومة بأغلبية 134 من 135 صوت بسرت، وينعقد بطبرق بحضور الحكومة التي أدت اليمين الدستورية”.

وأردف؛ “فما بال البرلمان يطالعنا بتهديد الحكومة بسحب الثقة حتى قبل إصدار قانون الميزانية، أليس ذلك أمر يدبر بليل، وأن المطلوب من الحكومة غير ما هو معلن”.

وعقب قائلًا: “أستغرب وأنا أحد أعضاء مجلس النواب الرافضين للمحاصصة، لست ضد سحب الثقة كأداة من أدوات مجلس النواب، ولكن لا أقبل إستخدام شفرات الحلاقة في قطع الشرايين، وأؤكد أن ليبيا كيان واحد وأنها ليست قرعة لأحد، التقيد بالمادة (05) من القانون رقم (04) لسنة 2014م. بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب”.