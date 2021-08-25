وزارة الصحة وشركة الجوف للخدمات النفطية تتفقان على الاستفادة من مصنع غاز الأكسجين بالشركة

ليبيا – قام وزير الصحة علي الزناتي أمس الثلاثاء بزيارة إلى شركة الجوف للخدمات النفطية بمقرها بمدينة بنغازي؛ وذلك للوقوف على مدى استفادة وزارة الصحة من مصنع الأكسجين الطبي بالشركة.

وزارة الصحة أشارت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن المصنع سيبدأ في عملية تزويد عدد من المستشفيات ومراكز العزل بغاز الأكسجين الطبي، وذلك للمساهمة في زيادة مخزون الأكسجين الإستراتيجي.

وأكد مدير الشركة خلال اجتماعه مع وزير الصحة على انطلاق العمل بالمصنع خلال الأسبوع المقبل بسعة 9000 لتر يوميًا من الأكسجين السائل، وبمعدل 70000 إسطوانة غاز بشكل يومي ومستمر.

وخلال الاجتماع تواصل الزناتي مع وزيري الكهرباء والداخلية لتوفير محولي كهرباء للمصنع من جهة، وتأمين وحماية سيارات نقل الأكسجين من وإلى المصنع والمستشفيات والمراكز من جهة أخرى.

كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء عيادة مصغرة خاصة بموظفي الشركة وتجهيزها بالشكل المطلوب، وذلك من خلال التواصل مع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لاتمام الإجراءات الخاصة بها.

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