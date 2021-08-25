المنفي يتابع مع الدبيبة الصعوبات التي تواجه حكومته

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في ديوان رئاسة الوزراء ضرورة العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي يحتاجها المواطن في ظل تأخر اعتماد الميزانية.

ومن المقرر أن تمثل حكومة الوحدة الوطنية أما مجلس النواب في جلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس المتضمنة ملاحظات حول أداء الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الاستدعاء يأتي إعمالاً بالمواد رقم (188 ، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأفاد بليحق أنه لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.