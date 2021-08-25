مراسم تسليم وضم كتائب ضمن قوة اللواء خالد بن وليد

طبرق 25 أغسطس2021 (وال)أجريت اليوم بمقر منطقة طبرق العسكرية، مراسم عملية تسليم واستلام وضم الكتيبة 170 مشاة والكتيبة 301 مدفعية والكتيبة401 سطع إلى اللواء خالد بن الوليد .
وجاء ذلك بناء على تعليمات القائد العام بالقيادة العامة المشير خليفة بلقاسم حفتر ، بشأن تشكيل لواء خالد بن الوليد ومقره بمدينة طبرق، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة .
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أوضحت شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية، أنه تم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية” وآمر اللواء خالد بن الوليد “رائد يحيى سعد يحيى البرعصي”
وكان التسليم والاستلام، بحضور اللجنة المشكلة لإعداد المستندات بكافة محتويات الوحدات المذكورة سلفاً.
وفي ختام مراسم التسليم والااستلام، تم إهداء درع من قبل آمر اللواء خالد بن الوليد “رائد يحيى سعد يحيى البرعصي” إلى آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية” عرفاناً لما قدمه من مجهودات في سبيل إنهاء كافة إجراءات التسليم والإستلام.( وال ـ طبرق) م ن / ك و
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