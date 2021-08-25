مراسم تسليم وضم كتائب ضمن قوة اللواء خالد بن وليد

طبرق 25 أغسطس2021 (وال)أجريت اليوم بمقر منطقة طبرق العسكرية، مراسم عملية تسليم واستلام وضم الكتيبة 170 مشاة والكتيبة 301 مدفعية والكتيبة401 سطع إلى اللواء خالد بن الوليد .

وجاء ذلك بناء على تعليمات القائد العام بالقيادة العامة المشير خليفة بلقاسم حفتر ، بشأن تشكيل لواء خالد بن الوليد ومقره بمدينة طبرق، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة .

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أوضحت شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية، أنه تم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية” وآمر اللواء خالد بن الوليد “رائد يحيى سعد يحيى البرعصي”

وكان التسليم والاستلام، بحضور اللجنة المشكلة لإعداد المستندات بكافة محتويات الوحدات المذكورة سلفاً.

وفي ختام مراسم التسليم والااستلام، تم إهداء درع من قبل آمر اللواء خالد بن الوليد “رائد يحيى سعد يحيى البرعصي” إلى آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية” عرفاناً لما قدمه من مجهودات في سبيل إنهاء كافة إجراءات التسليم والإستلام.( وال ـ طبرق) م ن / ك و

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