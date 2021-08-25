مراسم التسليم والإستلام لجهاز التفتيش العام بالقوات المسلحة

عقد بمقر رئاسة الأركان الجوية، اليوم الأربعاء، مراسم التسليم والإستلام بين رئيس جهاز التفتيش العام السابق اللواء عبدالجليل الترهوني والرئيس الجديد للجهاز الفريق ركن طيار صقر الجروشي بإشراف لجنة التسليم والإستلام المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رقم (251) عام (2021) بشأن تعيين الفريق ركن طيار صقر أدم الجروشي مفتش عام للقوات المسلحة.

الفريق الجروشي، وفي كلمته خلال المراسم، تقدم بالشكر والثناء على مجهودات رئيس جهاز التفتيش العسكري العام السابق، مضيفاً: “بأن هذا الجهاز هو جهاز مهم في رفع كفاءة وانضباط الجيوش في العالم والجيوش المتقدمة تعتمد عليه بشكل اساسي”.

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