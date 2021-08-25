مليطان: لقاح كورونا «الأمريكي» سيخصص للحوامل ولن يكون متاحاً للعامة

أوضح محمد مليطان مدير الحملة الوطنية للتطعيمات، عدم قدرة المصانع على توفير الطلب حال دون التطعيم بلقاح واحد، وأنه يتوفر الأن في جميع المراكز السينوفارم الصيني بجرعتين ودرجة أمانه 99% ضد الأثار الجانبية بينما نسبة توفيره للمناعة 80%.

أضاف مليطان في تصريحات لـ”راديو مصراتة”: “بدأنا في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح الإنجليزي ( الاسترازينيكا)، وسنخصص جزء من لقاح الفايزر الأمريكي لتطعيم الحوامل ولن يكون متاحا للعامة لعدم توفره بكميات كبيرة وهو مخصص في الأصل للكوادر الطبية والطبية المساعدة”.

وتابع مليطان أن الخلط في التطعيمات لا يستند إلى قاعدة علمية حتى لو نصح بعض الأطباء بذلك ونحن نتلقى التعليمات من المركز الوطني للتطعيمات ولا نخرج على هذه التعليمات، وحسب مركز الأمراض الروسي ووزير الصحة بالحكومة الجرعة الواحدة من سبوتنيك الروسي كافية لإحداث المناعة ولا داعي الجرعة الثانية.