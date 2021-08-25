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السودان تدعو لضرورة تفعيل دور القوات المشتركة مع ليبيا لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية تعاون السودان وتنسيقه مع ليبيا في كافة المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين.

دقلو رحب خلال لقائه أمس الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني والوفد رفيع المستوى المرافق له، بزيارة الوفد للسودان، متمنيًا أن تنعم ليبيا بالاستقرار في ظل الحكومة الحالية.

وعبر عن سعادته برغبة واستعداد الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيًا إلى ضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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