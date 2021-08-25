مسؤول: محطة تحلية المياه بطبرق تعاني من الانقطاعات المستمرة للكهرباء

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد، محمد رزق، مدير محطة تحلية المياه في طبرق، اليوم الأربعاء، أن انقطاع الكهرباء المستمر يعد من أكبر المشاكل التي تواجه المحطة.

وأوضح رزق، لوكالة أخبار ليبيا24، أن انقطاع الكهرباء يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها المحطة، وذلك نتيجة لتهالك المحطة التي تعد المصدر الوحيد للمياه في طبرق وعدم صيانتها منذ إنشائها عام 2000.

وقال، “عند كل انقطاع للكهرباء تتوقف الغلاية وهو عطل كبير، بسبب درجات الحرارة العالية وتوقف المضخات فجأة عن العمل يتوقف كل شيء في المحطة”.

وأكد، أن “انقطاع الكهرباء عن المحطة يزيد من مشاكلها ويهدد المحطة بالعطل الدائم والمستمر” .

وأوضح رزق، أن المحطة تعمل الآن بنصف طاقتها الإنتاجية بدل ما تنتج 40 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف، “ننتظر صيانة جسيمة للمحطة، وذلك بفضل تعاون رئاسة الوزراء ووزير الموارد المائية وزيارته للمحطة الشهر الماضي، ووقوف الشركة العامة لتحلية المياه والتعاون الدائم من عميد بلدية طبرق.

وقال رزق، “تم إعداد قوائم قطع الغيار المطلوبة وتم تحويلها إلى شركة سيدم الفرنسية وهي في انتظار الإجراء المالي لجلب قطع الغيار اللازمة، كما تم تكليف شركة متخصصة لتركيب قطع الغيار وإجراء الصيانة الكاملة حتى تعود المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية لتغذي مدينة طبرق بالمياه”.