ندوة بعنوان ومضات على مشروع قانون الدوائر الانتخابية

نظم منتدى إحياء ليبيا بالتعاون مع حزب شباب الغد لقاء مع عضو مجلس النواب، محمد العباني، بعنوان ومضات على مشروع قانون الدوائر الانتخابية.

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