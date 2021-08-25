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ندوة بعنوان ومضات على مشروع قانون الدوائر الانتخابية

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم منتدى إحياء ليبيا بالتعاون مع حزب شباب الغد لقاء مع عضو مجلس النواب، محمد العباني، بعنوان ومضات على مشروع قانون الدوائر الانتخابية.

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قناة ليبيا

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