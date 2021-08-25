بوريطة: الانتخابات هي الاستحقاق الهام الذي سيؤدي إلى حسم مسألة الشرعية في ليبيا

أوضح وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الانتخابات هي الاستحقاق الهام الذي سيؤدي إلى حسم مسألة الشرعية في ليبيا.

بوريطة، وفي مؤتمر صحفي مشترك أجراه مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال: “حريصون على التواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تارخ مشترك ووحدة المصير بين البلدين، وبحثنا سُبل دعم المسار السياسي في ليبيا”.

وأضاف: “هناك صعوبات في المسار السياسي والتحضير للانتخابات والوفاء بالالتزامات الأمنية والعسكرية في ليبيا، ويمكن تجاوز العراقيل التي يشهدها المسار السياسي الليبي بتغليب مصلحة ليبيا”.

وتابع: “المغرب سيعمل على المساعدة في التوصل إلى حلول توافقية للصعوبات التي تشهدها العملية الانتخابية في ليبيا، وبحثنا العلاقات الثنائية وأهمها عقد منتدى رجال الأعمال واللجنة القنصلية المشتركة خلال الأسابيع المقبلة للنظر في قضايا الجالتين، والتعاون في القطاع الزراعي وأهمية تطوير التعاون في هذا المجال”.

وأضاف: “الرباط لا تتعامل مع التطورات في ليبيا انطلاقا من مصالح ضيقة، وهناك توافق ليبي بأن حسم مسألة الشرعية لابد وأن يكون بيد الشعب الليبي من خلال استحقاق نزيه وشفاف”.

وأتم قائلاً: “المغرب سيواكب المجهودات الليبية لإيجاد الحلول وحل الأزمة الليبية والوصول إلى توافقات لتجاوز العراقيل، والمصالحة الوطنية عنصر أساسي لطي صفحة الماضي وخلق انسجام تام بين مكونات الشعب الليبي”.

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