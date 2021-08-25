المبعوث الأممي ونائب السفير الأمريكي يزوران «السائح» للاطلاع على تجهيزات الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021م، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

استعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين، لما تمثله من رسائل تعبر عن تطلع الليبيين نحو الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وخاصة بعد النجاح الذي حققته مستويات التسجيل، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

في سايق متصل، استقبل عماد السايح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021م، نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا ليزلي اوردمان والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والسيدة رباب حلب والسيد أبوبكر مردة، والمدير العام د.يحيى الجديد وعدد من مديري الإدارات، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، والوقوف على الاستعدادت الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومدى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وفي تصريح له لموقع المفوضية قال نائب السفير الأمريكي اوردمان “أنا منبهر بمستوى الاستعدادات التقنية والتجهيزات الفنية وهي تدل على مدى ما بذلته المفوضية من جهود في التحضير للانتخابات، وخاصة الجهود التي بذلت في عملية تسجيل الناخبين لكي تكون الانتخابات في موعدها المحدد، ونحن شأننا شأن الشعب الليبي لدينا الكثير من الحماس ونترقب هذه الانتخابات بكثير من التفاؤل ولدينا أمل كبير لمستقبل البلاد، وسوف تسعى الولايات المتحدة لدعم هذه الانتخابات وما بعدها بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف اوردمان في تصريحه: “أن المرحلة القادمة التي تتنظرها حكومته هي مرحلة التقدم للترشح، وماهي الشروط والمعايير للتقدم للترشح، وكيفية تنظيم المرشحين لحملاتهم الانتخابية لكي يبينوا للشعب الليبي ماهي خطتهم لإنجاح الانتخابات القادمة، وكيفية تعاملهم مع التحديات المعيشية في ليبيا، وخاصة وضع الكهرباء وفيروس كورونا والوضع الاقتصادي”.

ورافق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، اوردمان في جولة تفقدية للاطلاع على التحضيرات الفنية للانتخابات القادمة، وشملت الجولة غرفة العمليات بالمفوضية، وقاعات التدريب، ومركز إدخال البيانات، ومركز الدعم والمساعدة، والمركز الإعلامي، وفي ختام جولته سلّم رئيس مجلس المفوضية درع المفوضية إلى نائب السفير الأمريكي اوردمان تعبيراً عن تقدير المفوضية لهذه الزيارة التي تعبر عن دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا.