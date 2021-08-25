المنفي والدبيبة ومعضلة اعتماد الميزانية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الصعوبات التي تُواجه عمل الحكومة في أداء مهامها خاصة في ظل تأخر اعتماد الميزانية.

وأكد المنفي خلال لقائه الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس، على دعمه للحكومة ومساندته لها، مشيراً إلى أهمية العمل الجاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي تتعلق بحاجات المواطن، وتوفير الخدمات لهم في كل أرجاء البلاد.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي قد دعا في بيان صادر له في يوليو الماضي، إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الميزانية، خاصة مع انقضاء نصف السنة المالية وذلك للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها تجاه المواطن، وفقاً لمخرجات الحوار السياسي.

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