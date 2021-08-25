رئيس مكافحة الهجرة يبحث أزمة المهاجرين مع لجنة تقصى حقائق الأمم المتحدة

استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف عميد عادل عبية وعدد من المسؤولين بالجهاز صباح اليوم الاربعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بناء على طلب الدولة الليبية التابعة لمجلس حقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.

وعقد اجتماع على هامش هذه الزيارة نوقش خلاله الاشكاليات التي تعترض ملف الهجرة من ايواء واعاشة وترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الموسع الذي عقد أمس الثلاثاء بمشاركة وزير الداخلية وبرئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الانسان في ليبيا.

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