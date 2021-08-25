محللون يتهمون مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة

اتهم المحلل السياسي عبد الحميد النعمي مجلس النواب، بالمسؤولية عن فشل الحكومة لعدم تقديمهم التسهيلات لها ورفضهم اعتماد الميزانية.

واعتبر النعمي الذي حلّ ضيفاً على برنامج “لايف” الذي يُبث عبر قناة 218، أن بيان عدد من النواب المطالب بسحب الثقة يُظهر جانباً من تخبط مجلس النواب، وأنه أصبح يعمل كمركز للقوة ومجموعات المصالح التي تستغل الفترة الحرجة، ومن خلال ابتزاز الحكومة والحصول على أكبر قدر من المنافع.

في ذات السياق عبّر أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي عن عدم تفاجئه من مطالبات النواب، الذين كبّلوا الحكومة بعدم إقرار الميزانية على حدّ وصفه، متخوفاً من أن تُهدد المصالح الشخصية للنواب الانتخابات المقبلة.

يُذكر أن عدداً من النواب وقّعوا على عريضة يطالبون فيها بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية؛ على خلفية استدعائها للاستجواب أمام المجلس الاثنين المقبل.

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