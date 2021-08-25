الدبيبة: الحكومة لا زالت تنتظر اعتماد الميزانية لتنفيذ خطتها

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لقاءًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن دوائر انتخابية مختلفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد الدبيبة، بحسب بيانه، على أهمية هذه اللقاءات التقابلية والتي يجب أن تكون بشكل دوري، وتفعيل اللجان البرلمانية لمتابعة الوزارات أصبح ضرورة ملحة للوقوف على الوضع بشكل واقعي مؤكدًا على أن الحكومة لازالت تنتظر اعتماد الميزانية لتنفيذ خطتها.

وبدوره رحب رئيس المجلس الرئاسي بالمشاركة في هذا اللقاء والذي يهدف إلى تدارك أي صعوبات أو مشاكل تواجهه الحكومة في أداء عملها ولابد من تعاون الجميع في ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والذي يقع على عاتق المجلس الرئاسي.

وأوضح النائب سالم قنيدي بأن الهدف من اللقاء هو متابعة أداء الحكومة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها وكذلك الاستماع إلى الملاحظات المسجلة من عدد كبير من النواب للعمل على معالجتها.

كما فتح عقب ذلك باب النقاش لباقي أعضاء مجلس النواب والاستماع لملاحظاتهم والرد عليها من قبل رئيس الوزراء، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية.

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