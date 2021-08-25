وزارة الدفاع التونسية : ضبط 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بين تونس و ليبيا خلسة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع “رمادة” تمكنت فجر الاثنين، بجهة “المرتبة” من توقيف، 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة.

وزارة الدفاع التونسية، وفي إيجاز صحفي لها، أضاف: “كما تمكنت في عملية ثانية ليلة البارحة من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني، وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

